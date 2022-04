Dopo la partenza nell’est Europa e due frazioni in Sicilia , si comincia a risalire lo Stivale nel sesto appuntamento della Corsa Rosa, da Palmi a Scalea (Riviera dei Cedri) per un totale di 192 chilometri. Tappa che si correrà quasi esclusivamente sulla costa tirrenica del territorio calabrese. Solo una difficoltà altimetrica per il gruppo, che da Mileto porta fino all’aeroporto Razza di Vibo Valentia, ma non è un’ascesa che potrà impensierire chi va meno forte in salita. Finale con strade molto larghe, pare pressoché scontato l’arrivo con una volata di gruppo.