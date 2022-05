Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Questa volta la bottiglia è già aperta e Alberto Dainese può festeggiare in tranquillità

GIRO D'ITALIA - Alberto Dainese può festeggiare sul podio di Reggio Emilia. Un bel successo sia per lui che non aveva mai centrato ancora una vittoria in un Grande Giro, e anche per l'Italia che era ancora a secco in questa edizione del Giro. Questa volta, inoltre, nessun problema tecnico col tappo. Avevano già aperto la bottiglia di spumante presente sul podio.

00:01:02, 34 minuti fa