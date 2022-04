Finale veloce lungo la piana cuneese per giungere alla volata conclusiva. Si tratta di una tappa relativamente breve e di media difficoltà. Si percorre in senso inverso quella che è stata la Sanremo estiva del 2020 . Da Sanremo si tocca Imperia per salire al Colle di Nava e giunti a Ceva virare verso Cuneo. Si toccano dopo diverse stagioni alcuni luoghi simbolo del Giro nella zona come il Santuario di Vicoforte e Mondovì.

Dove e quando vedere la tappa Sanremo-Cuneo in tv e live streaming

La Sanremo-Cuneo sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13:35 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Che tappa sarà?

Tappa con una sola salita, il Colle di Nava, nella parte iniziale seguita da un lungo attraversamento della piana cuneese. Lungo il Colle di Nava si superano diverse gallerie illuminate e tutte in salita. Una volta entrati in pianura restano da segnalare gli ostacoli al traffico cittadini. Arrivo in leggera ascesa. Ultimi chilometri all’interno della città. Si superano alcune rotatorie su strade molto larghe, ben pavimentate e rettilinee nella prima parte. Entrati nel centro storico si percorrono 800m in pavé che portano dentro l’ultimo chilometro. Rettilineo di arrivo su asfalto con pendenza media di circa 2.5%.

Info utili

-Orario di partenza: 13:35;

-Orario d'arrivo: tra le 17.04 e le 17.27;

-Lunghezza: 150 km;

-Dislivello: 1450 metri;

