Ciclismo

La fuga va, big tranquilli, vince Ciccone! Gli highlights della 15ª tappa

GIRO D'ITALIA - Nella quindicesima tappa c'è spazio per la fuga. Se ne vanno in 27, che diventano sempre meno nel corso dei tre GPM. Su quello finale verso Cogne, Giulio Ciccone saluta Buitrago e Carthy e si invola in solitaria per il suo terzo successo alla corsa rosa.

00:03:38, un' ora fa