Ciclismo

Rosa ci prova, ma è volata: Demare beffa Ewan, gli highlights della sesta tappa

GIRO D'ITALIA - Altro arrivo in volata in questa corsa rosa, anche se la fuga di giornata prende corpo e ha un unico protagonista: Diego Rosa. Il corridore della Eolo Kometa, però, ha il destino segnato e nello sprint di Scalea c'è ancora gloria per Arnaud Demare, che supera Ewan e Cavendish e consolida la sua maglia ciclamino.

00:02:08, 12 minuti fa