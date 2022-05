Ciclismo

Swift vince il traguardo volante, anche Almeida prende l'abbuono

GIRO D'ITALIA - Quinta tappa e probabile arrivo in volata, ma a 37 chilometri dal traguardo c'è il traguardo volante di Villafranca Tirrena che assegna secondi di abbuono per la generale. Ben Swift (Ineos) passa per primo, ma alle sue spalle c'è il duo della UAE Emirates Joao Almeida-Diego Ulissi.

00:01:01, 23 minuti fa