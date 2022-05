Ciclismo

Vendrame fuori all'ultima curva! Bis Bouwman, rivivi l'arrivo

GIRO D'ITALIA - Finale movimentata nella 19esima tappa con arrivo al Santuario di Castelmonte. All'ultima curva, Andrea Vendrame e Attila Valter vanno lunghi a causa della traiettoria di Mauro Schmid e Koen Bouwman può sprintare quasi in solitaria per il suo secondo successo in questa corsa rosa.

00:01:08, un' ora fa