Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Gaudu: "Roglic è stato un signore ad avermi lasciato la vittoria"

GIRO DEI PAESI BASCHI - Ad Arrate è David Gaudu a trionfare, con il francese che trova la sua quarta vittoria in carriera in una corsa World Tour. Il corridore della Groupama-FDJ però ringrazia Primoz Roglic, intanto per aver fatto un grande lavoro sulle salite precedenti, poi per non aver dato battaglia al traguardo, lasciando il successo al francese.

00:00:53, 13 minuti fa