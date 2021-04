Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi, tappa 6 - Gaudu vince, ma esulta anche Roglic: rivivi l'arrivo di Arrate

GIRO DEI PAESI BASCHI - Roglic si riscopre attaccante e va a vincere il Giro dei Paesi Baschi con una grande azione in discesa e un super ritmo in salita. Alla fine c'è anche la complicità di Gaudu che conquista la tappa di Arrate davanti allo sloveno, scatenato, per al conquista della classifica generale.

