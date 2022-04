Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Diego Ulissi ci prova in volata, ma vince Martinez: gli highlights

GIRO DEI PAESI BASCHI - Si arriva in volata nella tappa di Zamudio, ma con i calibri da 90 a sprintare. C'è anche Roglic, ma niente abbuono per lo sloveno. Daniel Martinez batte Alaphilippe e Diego Ulissi. Ancora niente bis per il campione del mondo che arriva 2° per la seconda tappa consecutiva.

00:03:59, 40 minuti fa