Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Due ds litigano in ammiraglia: "Ma perché il vostro non tira? Volete far vincere Alaphilippe?"

GIRO DEI PAESI BASCHI - Amezqueta, che è nella fuga, non tira, mentre la Caja Rural tira dietro in testa al gruppo. Non si capacita il ds della Burgos che alza i toni con il ds della Caja Rural mentre sta per concludersi la seconda tappa. Perez lo dice chiaramente: "Volete far vincere Alaphilippe?". E andrà a finire proprio così...

00:01:02, 15 minuti fa