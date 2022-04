Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Lo scatto di Evenepoel sul Karabieta: Roglic e Adam Yates ko, rivivi il momento decisivo

GIRO DEI PAESI BASCHI - Sull'ultimo GPM di giornata, ancor prima dell'arrivo in salita di Mallabia, Evenepoel ha tentato uno scatto che ha fatto fuori addirittura la maglia gialla di Primoz Roglic. Lui come Adam Yates. Il belga è andato via con un drappello di corridori, rimendiando il 3° posto di giornata ma, soprattutto, la leadership della corsa alla vigilia della tappa di Arrate.

00:04:20, un' ora fa