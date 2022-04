Ciclismo

Giro dei Paesi Baschi - Roglic interrotto durante l'intervista: è il figlio Lev che vuole un abbraccio

GIRO DELLE FIANDRE - Arrivano i complimenti anche dal figlio Lev per papà Roglic che vince la 17esima cronometro della sua carriera. Il corridore sloveno poi precisa: "Portare la maglia fino alla fine? Vedremo giorno dopo giorno, i distacchi per ora non sono importanti".

00:01:16, 37 minuti fa