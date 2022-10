Ciclismo

Giro del Veneto - Matteo Trentin con un'altra gamba, dominio UAE a Vicenza: rivivi l'arrivo

GIRO DEL VENETO - La stagione volge al termine e Matteo Trentin trova il modo per aggiungere un successo al suo palmarès. Bravo ad entrare nella fuga giusta nella seconda parte e ad infilzare tutti sul traguardo di Vicenza in quella che non può neanche essere chiamata volata. Dominio totale di Trentin che fa 29 in carriera, davanti a Rochas e Vercher. Miguel Angel Lopez 4° davanti a De Marchi.

00:01:03, 41 minuti fa