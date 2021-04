Ciclismo

Che botta per Eekhoff che finisce contro il marciapiede: che dolore "alle parti basse"

GIRO DELLE FIANDRE - Brutto incidente per Eekhoff, della DSM, che finisce contro il marciapiede facendosi male alle "parti basse". Non il miglior modo per concludere il Fiandre.

