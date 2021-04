tra poco il report completo...

Ancora una volta Asgreen! Il campione nazionale danese dimostra di non aver vinto solo grazie alla fortuna la E3 Saxo Bank Classic, quando andò via di prepotenza su van der Poel. Questa volta riesce a batterlo anche in volata dopo più di 280 km. Il corridore della Deceuninck Elegant Quick Step è stato perfetto, rispondendo ad ogni attacco dell'olandese che in giornata aveva piazzato ben quattro fiammate. L'ultima fa fuori van Aert, messo definitivamente fuorigioco sul Vecchio Kwaremont, ma non Asgreen che continua la sua marcia fino allo sprint finale. Un applauso alla squadra belga che riesce sempre (o quasi) a trovare l'uomo giusto al posto giusto. Se Alaphilippe non rende - a un certo punto il campione del mondo ha dato semaforo verde al compagno di squadra - ecco che ne parte un altro. Tra Sénéchal, Lampaert, Ballerini, oggi è stata la volta di Asgreen che si conferma un Campione. Van Avermaet si prende il terzo posto, ancora tanta sfortuna per Matteo Trentin che fora nel momento clou della corsa.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Kasper Asgreen 2. Mathieu van der Poel 3. Greg Van Avermaet 4. Jasper Stuyven 5. Sep Vanmarcke 6. Wout van Aert 7. Gianni Vermeersch 8. Florian Sénéchal 9. Anthony Turgis 10. Dylan van Baarle

