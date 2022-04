Ciclismo

Ciclismo, Giro delle Fiandre 2022 - È un Koppenberg da sogno con il duello tra Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel

van der Poel rilancia l'andatura! Restano a ruota solo Pogacar ed il francese Madouas. Questi tre corridori si stanno per riportare su Wright e van Baarle. Asgreen è stato appiedato da un problema meccanico sul Koppenberg, che sfortuna per il campione in carica!

00:01:00, un' ora fa