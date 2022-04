Ciclismo

Ciclismo, Giro di Sicilia 2022, seconda tappa - L’Italia prepara la cornice, Caruso dipinge il quadro: gli highlights

GIRO DI SICILIA - Due tappe, due vittorie per la Nazionale italiana di ciclismo nel Giro di Sicilia 2022. Oggi è la volta del favoritissimo per la classifica generale: sulle strade di casa, in quel di Caltanissetta, Damiano Caruso va a prendersi il successo parziale e la leadership in graduatoria battendo allo sprint Nibali e Pozzovivo.

00:02:22, 2 ore fa