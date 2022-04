Tappa ondulata, costellata di curve e saliscendi. Si svolge interamente, a parte qualche chilometro all’inizio, sulla statale 113 che percorre la costa nord della Sicilia. Unica asperità la breve salita pedalabile a Tindari dopo soli trenta chilometri e lo strappetto di Termini Imerese in cima al quale verrà aggiudicato il traguardo volante di tappa. Finale molto veloce per la volata a gruppo compatto. Gli ultimi tre chilometri della tappa lasciano la statale 113 per entrare in città a Bagheria. Si contano due curve ai 2400 m (sinistra-destra) che portano a un ampio curvone lungo quasi 1 km su strada molto ampia per arrivare all’ultima curva che immette nel rettilineo finale di 350 m su strada larga e asfaltata. Ultimi chilometri tutti in leggera ascesa con pendenza media dell’1.5%.

CHI VINCE IL GIRO DI SICILIA? Damiano Caruso Vincenzo Nibali Louis Meintjes Kenny Elissonde Domenico Pozzovivo Jefferson Cepeda Diego Rosa

Ad

Premium Ciclismo Giro della Sicilia | 1a tappa 13:50-15:50 Live

Giro d'Italia Tutte le classifiche del Giro: festa per Bernal, Sagan e Bouchard 30/05/2021 A 23:20

ARRIVO - MALUCELLIIII

MALUCELLIIIIIIIIIIII! ESULTA LA NAZIONALE DI BENNATI! Secondo posto per Moschetti, terzo per Fiorelli.

-1km FLAMME ROUGE!

Ultimo chilometro!

-3km - Tanta tensione, alta velocità

Si viaggia spediti verso la volata! Treno Intermarché sulla destra, treno nazionale sulla sinistra.

-5km - Fuga terminata

Ripresi Petrelli e Belleri. Ora il gruppo andrà a tutta verso l'arrivo di Bagheria.

-7km - Non mollano davanti

I fuggitivi hanno guadagnato: ora hanno 20" di vantaggio.

-10km - Si viaggia a tutta verso l'arrivo

Petrelli-Belleri rimangono al comando, Monaco della Giotti Victoria ha provato l'attacco, ma il gruppo sta controllando alla perfezione.

-13km - Davanti sono rimasti in due!

Gabriele Petrelli (CT Friuli) e Michael Belleri (Biesse-Carrera) sono davanti a tutti, ma il gruppone è dietro di soli 10". La fuga è ufficialmente finita.

-15km - Ritmo della Bardiani

Davanti non c’è più accordo: ci provano tutti. Il gruppo invece va regolare recuperando ancora terreno. Devastante il ritmo della Bardiani.

-18km - Davanti in 6, ma il gruppo arriva

Rientrano nel gruppo di testa anche Gabriele Petrelli (CT Friuli), Guido Draghi (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) e Stefano Gandin (Team Corratec), ma il gruppo dietro si avvicina. Ora è di 45" il margine tra la testa della corsa e il plotone principale.

Petrelli cade in salita! Che scivolata prima del tornante

-22km - Un terzetto al comando

Si crea un terzetto in testa alla corsa. Ci sono Michael Belleri (Biesse-Carrera), Alejandro Ropero (Eolo-Kometa) e Francesco Zandri (Work Service Vitalcare Vega).

-24km - Petrelli a terra, Ropero prende il traguardo volante

Cade Gabriele Petrelli (CT Friuli) nello strappo che porta allo sprint intermedio di Termini Imerese. Vince il traguardo volante lo spagnolo Alejandro Ropero (Eolo-Kometa).

-28km - Direzione Bagheria

Adesso il gruppo sta forzando per chiudere il gap, ma i fuggitivi mantengono un margine di sicurezza: +1'23".

-36km - Il gruppo alza il ritmo

L’andatura in gruppo si è alzata sensibilmente. Il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 1'27".

Nibali: "Voglio ripetere il successo ottenuto l'anno scorso"

-58km - Vicini al gran finale

Ricordiamo i 7 fuggitivi: Michael Belleri (Biesse-Carrera), Nelson Soto (Colombia Tierra de Atletas), Gabriele Petrelli (CT Friuli), Alejandro Ropero (Eolo-Kometa), Guido Draghi (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Stefando Gandin (Team Corratec), Francesco Zandri (Work Service Vitalcare Vega). 2’00” il loro vantaggio.

-69km - Arriva anche la Intermarché a tirare

Doppio compito per la squadra belga oggi: proteggere i capitani Pozzovivo e Meintjes e favorire la volata dei suoi uomini veloci, Gerben Thijssen e Boy Van Poppel.

-82km - Il gruppo sta accorciando

Siamo scesi sotto i due minuti (1'44"), il gruppo vuole l'arrivo in volata. Ecco la rosa dei favoriti.

***** Matteo Moschetti

**** Filippo Fiorelli

*** Boy van Poppel, Gerben Thijssen e Matteo Malucelli

** Andrea Garosio, Fran Miholjevic

* Alessandro Monaco, Nicola Venchiarutti, Riccardo Lucca

-100km - Metà tappa

Siamo alla boa di metà tappa: il gruppo è tornato a ridurre il vantaggio, mentre i fuggitivi continuano dandosi cambi regolari. Il distacco è di 2'08".

-109km - Guadagnano davanti

Tornano a guadagnare qualcosa i battistrada: 2'45" all'ultimo rilevamento.

12.35 - L'edizione 2021

Com'è andata l'anno scorso al Giro di Sicilia? Vincenzo Nibali profeta in patria.

Il grande ritorno di Nibali: rivivi la vittoria in Sicilia

-124km - Pochi squilli

Non ci sono grandi novità in corsa. Il gruppone continua il suo ritmo senza strappi, mentre là davanti i 7 fuggitivi conservano 2'11" di vantaggio.

-137km - Aggiornamento

Stabile intorno ai due minuti il ritardo del gruppo dai 7 fuggitivi.

Nibali e Caruso, Giro di Sicilia (foto credit: @ilgirodisicilia) Credit Foto Twitter

-151km - Il gruppo accelera

Il plotone non si fida di lasciare troppo margine ai 7 battistrada e torna a soli due minuti di svantaggio.

-162km - La situazione in corsa

Davanti a tutti ci sono questi 7 ciclisti: Michael Belleri (Biesse-Carrera), Nelson Soto (Colombia Tierra de Atletas), Gabriele Petrelli (CT Friuli), Alejandro Ropero (Eolo-Kometa), Guido Draghi (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Stefando Gandin (Team Corratec), Francesco Zandri (Work Service Vitalcare Vega).

A 2'58" il gruppo con Zurlo e Szarka, che nel frattempo sono stati ripresi

-168km - Gandin vince il GPM

Gandin è transitato per primo al GPM di Tindari. Ecco i passaggi.

1. Stefano Gandin (Team Corratec) 5 punti

2. Michael Belleri (Biesse-Carrera) 3 pts

3. Gabriele Petrelli (CT Friuli) 2 pts

4. Alejandro Ropero (Eolo-Kometa) 1 pt

-174km - Il GPM di Tindari

Salita di 5,6 km con pendenze molto pedalabili. Unico GPM di giornata, sarà decisivo per capire chi sarà il primo leader della classifica scalatori e quindi chi indosserà a fine giornata la Maglia Verde Pistacchio

-175km - Due all'inseguimento

Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) e Gergely Szarka (Giotti Victoria-Savini Due) stanno provando a rientrare sui corridori in testa, ma non sarà facile per loro riuscirci. Nel mentre, i 7 di testa hanno accumulato tre minuti di vantaggio sul gruppone.

-184km - Se ne vanno in 7

Eccola qui la fuga che trova spazio. Questa è la composizione: Michael Belleri (Biesse-Carrera), Nelson Soto (Colombia Tierra de Atletas), Gabriele Petrelli (CT Friuli), Alejandro Ropero (Eolo-Kometa), Guido Draghi (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Stefando Gandin (Team Corratec), Francesco Zandri (Work Service Vitalcare Vega).

-189km - Nessuna fuga

Non riesce ad andar via la fuga di giornata. Il plotone prosegue unito dopo i primi 10 km di corsa.

10.30 - Pronti, via

Inizia ufficialmente il Giro di Sicilia 2022. Sono 129 gli atleti in gara. Buon divertimento a tutti.

I favoriti

Un arrivo adatto alle ruote veloci, che vede sicuramente Matteo Moschetti come principale favorito per la vittoria finale. Appena dietro di lui, Filippo Fiorelli della Bardiani CSF-Faizané, Boy van Poppel e Gerben Thijssen della Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux e Matteo Malucelli che difende i colori della nazionale italiana. In caso di fuga vincente, i nomi sono da cercare tra le squadre Continental: Andrea Garosio (Biesse-Carrera), Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli ASD), Alessandro Monaco (Giotti Victoria – Savini Due), Paul Double (MG.Kvis-Colors for Peace), Nicola Venchiarutti e Riccardo Lucca (Work Service) e Nelson Soto (Colombia Tierra de Atletas).

Prima vittoria per Moschetti: Viviani e Jakobsen ko, rivivi la volata

Giro di Sicilia - Dove e quando vedere la prima tappa

La prima tappa del Giro di Sicilia sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13.50 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Anno nuovo, nuovo Eurosport GCN Cycling show: c'è anche Nibali nel promo

Giro d'Italia La classifica a squadre: la Ineos Grenadiers in vetta 30/05/2021 A 23:00