Ciclismo

Giro di Turchia - Mark Cavendish ha un angelo custode: è Fabio Jakobsen

GIRO DI TURCHIA - Jakobsen è tornato. Non farà le volate, non proverà a vincere le tappe ma resta utilissimo alla Deceuninck Quick Step. Che rapporto che ha allacciato con Cavendish, seguendolo in ogni dove. Anche quando il britannico ha un problema, è Jakobsen che lo scorta di nuovo in gruppo.

00:00:48, 15 minuti fa