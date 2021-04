Ciclismo

Giro di Turchia - Maxi caduta durante la volata di Cavendish: 20 corridori a terra

GIRO DI TURCHIA - Si festeggia per la vittoria di Mark Cavendish, ma c'è grande preoccupazione per la maxi caduta vista durante lo sprint della tappa di Kemer. Una ventina di corridori per terra.

00:02:37, 15 minuti fa