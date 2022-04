Ciclismo

Giro di Turchia - Nairo Quintana ci prova, poi vince Sepulveda: gli highlights della 4a tappa

GIRO DI TURCHIA - Dopo le botte prese nelle ultime giornate, lampo di orgoglio di Nairo Quintana che è il primo a rompere gli indugi sul Spil Milli Park. Il corridore colombiano però non riesce ad andare via, così come ha fatto invece Sepulveda che ha lasciato tutti nel tratto in contropedenza. Tappa e maglia per il corridore della Drone Hopper Giocattoli.

00:02:08, un' ora fa