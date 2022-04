Nairo Quintana saluta il resto del gruppo e abbandona il Giro di Turchia. Nonostante il quarto posto nella frazione odierna il colombiano della Arkea-Samsic paga le scorie della caduta rimediata durante la seconda tappa. Lunedì Quintana era stato coinvolto in un crash sbattendo il fianco sinistro. Sembrava tutto a posto dal punto di vista fisico, pur considerando il grande ritardo accumulato nella generale, invece il classe ’90 originario di Combita non se l’è sentita di proseguire. Nella giornata che sancisce il ritorno alla vittoria dell’argentino Eduardo Sepulveda (Drone Hopper-Androni Giocattoli)Nonostante il quarto posto nella frazione odiernil colombiano della Arkea-Samsicrimediata durante la seconda tappa. Lunedì Quintana era stato coinvolto in un crash sbattendo il fianco sinistro. Sembrava tutto a posto dal punto di vista fisico, pur considerandoinvece il classe ’90 originario di Combita non se l’è sentita di proseguire.

Quintana, che rischio: cade e in scivola in una piccola scarpata

Il Direttore Sportivo della compagine Yvon Ledanois motiva in questi termini la decisione: “In base al suo stato fisico dopo la caduta di due giorni fa, è già un miracolo vederlo chiudere quarto oggi dopo una salita di 14 chilometri. Era molto motivato per dare tutto, ma non ci sono miracoli nello sport. Da quando è caduto Nairo soffre molto e abbiamo deciso per il ritiro”. Queste invece le parole di Quintana riportate da SpazioCiclismo: “Sono molto deluso di dover lasciare così il Giro di Turchia. Sono caduto pesantemente due giorni fa e oggi ho sofferto molto. Ho dato il massimo, ero molto motivato, ma non sarebbe stato ragionevole continuare”.

