Ciclismo

Quintana, altro volo! Brutta caduta ai -3,5 e botta alla spalla

GIRO DI TURCHIA - Giornata difficile per Nairo Quintana, che cade due volte durante la tappa. La seconda è la più pesante, perchè avviene appena prima della soglia dei 3 chilometri all'arrivo e fa perdere secondi preziosi al colombiano in ottica classifica generale. Il corridore della Arkea Samsic si rialza in fretta ma con una botta alla spalla.

00:01:00, un' ora fa