Ciclismo, GP Fourmies - L'Italia continua a festeggiare: Viviani vince a Fourmies davanti Ackermann e Gaviria

CICLISMO - Mentre Colbrelli vince gli Europei a Trento, Elia Viviani conquista la Classifica francese del GP de Fourmies battendo allo sprint corridori come Ackermann, Gaviria, Degenkolb e Hodeg. 6° successo stagionale per lo sprinter della Cofidis, il quarto in terra francese dopo le vittorie al Cholet-Pays de la Loire e al Tour Poitou (due tappe).

00:02:07, un' ora fa