Miguel Angel Lopez è nei guai. Il è nei guai. Il corridore colombiano dell’Astana , che negli ultimi giorni ha lasciato il paese d’origine per tornare in Spagna e riprendere l’attività agonistica, ha trovato gli agenti dell'Unità Operativa Centrale (UCO) ad attenderlo all’aeroporto di Madrid che lo hanno prelevato e portato alla Sede del Servizio di Polizia Giudiziaria della Guardia Civile per interrogarlo in merito a una vicenda giudiziaria che potrebbe avere risvolti molti gravi.

Come ricostruito dal portale spagnolo Ciclo 21, Lopez è indagato per presunto traffico di droga insieme al dottor Marcos Maynar, professore all'Università dell'Estremadura, arrestato l'11 maggio scorso e poi rilasciato e sotto inchiesta per presunti reati di traffico di droga e riciclaggio di denaro.

Ad

Tour de France Quintana penalizzato in classifica dalla VAR: ecco perché 8 ORE FA

Lopez nel corso dell’interrogatorio sarebbe stato collaborativo con gli inquirenti, facendo chiarezza riguardo la natura dei suoi rapporti con Maynar, controverso luminare già squalificato nel 2009 per 10 anni nell’ambito di uno scandalo doping che coinvolse la formazione portoghese MSS ma sempre assolto dai tribunali penali ed attualmente libero di esercitare a livello sportivo in quanto a suo carico attualmente non sono pendenti sanzioni della giustizia sportiva. Il passaggio però da semplice testimone ad indagato aggrava la sua posizione ed ha inevitabilmente portato anche l’Astana a prendere immediate decisioni.

La decisione dell'Astana

Con una breve nota postata stamane sui propri account social, la squadra kazaka ha annunciato la sospensione immediata del corridore colombiano fino a quando la vicenda non sarà chiarita: “La notizia che è stata diffusa dai media ieri sera ci ha colto di sorpresa, e al momento non abbiamo nessun dettaglio ulteriore – si legge - A questo proposito, la squadra ha deciso di sospendere Miguel Angel Lopez da qualsiasi attività fino a quando tutte le circostanze del caso non saranno chiarite”.

Lopez, lunedì prossimo, era atteso ai nastri di partenza della Prueba Villafranca de Ordizia, una corsa che si corre nei Paesi Baschi e che doveva servire come marcia d’avvicinamento per trovare la migliore condizione in vista della partecipazione a fine agosto alla Vuelta

Miguel Angel Lopez vince sul Col de la Loze e si prende gli applausi di Macron

Tour de France Van Aert, Vingegaard e la Bi-Zona: come la Jumbo ha ipotecato il Tour 4 ORE FA