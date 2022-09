A dodici anni dall’edizione di Melbourne-Geelong 2010 vinta in linea Elite da Thor Hushovd e Giorgia Bronzini, i Mondiali di ciclismo tornano in Australia a Wollongong, nuovo Galles del Sud, e saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 e discovery+ con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Se Filippo Ganna è campione del mondo a cronometro da Imola 2021, con titolo iridato difeso lo scorso in Fiandre, i protagonisti più attesi della gara Elite maschile di domenica 25 settembre - su un circuito di 17 chilometri che presenta le salite di Mount Pleasant (7.7% di pendenza media) e Mount Keira (5%) - sono invece i signori delle Classiche: da Wout van Aert a Mathieu van der Poel, da Biniam Girmay al nostro Alberto Bettiol, vincitore del Fiandre nel 2019 e punta della nuova Italia del ct Bennati.

Ci sarà anche il bi-campione del mondo in carica Julian Alaphilippe, che però non è al top per la caduta che l’ha costretto al ritiro precoce dalla Vuelta di Spagna, mentre nella gara Elite femminile sarà Elisa Balsamo a difendere la maglia iridata, in squadra con la vincitrice della Parigi-Roubaix Elisa Longo Borghini e a Marta Bastianelli, che nel 2019 s’è imposta nel Fiandre.

I MONDIALI DI WOLLONGONG 2022 LIVE SU EUROSPORT 1 E DISCOVERY+:

18 settembre: Crono Femminile alle 3:00 / Crono maschile alle 5:40 su Eurosport 1 e discovery+

19 settembre: Crono Maschile Under 23 alle 5:20 su Eurosport 1 e discovery+

20 settembre: Crono Femminile Junior all’1:30 / Crono Maschile Jr. alle 5:20 su Eurosport 1 e discovery+

21 settembre: Crono Staffetta Mista alle 6:20 su Eurosport 1 e discovery+

23 settembre: Linea Maschile Junior alle 00:15 / Linea maschile Under 23 alle 3:00 e discovery+

24 settembre: Linea Femminile Junior alle 00:00 / Linea Femminile alle 4:25 su Eurosport 1 e discovery+

25 settembre: Linea Maschile alle 2:15 su Eurosport 1 e discovery+

