Cala il sipario sulla stagione di. Laha annunciato che lo sloveno non gareggerà più nel 2022, nè al in programma l'8 ottobre nè in altre gare. Il classe '89 sta ancora recuperando dalla brutta caduta patita nella 16ª tappa dell'ultima Vuelta di Spagna, un capitombolo clamoroso a 100 metri dall'arrivo che l'ha costretto al ritiro poche ore dopo. La notizia era nell'aria ed era sussurrata già nei giorni del Mondiale di Wollongong, dove lui ovviamente non c'era. Sarà dunqueil capitano designato della formazione giallonera per l'ultima Monumento dell'anno, focus autunnale del danese a due mesi e mezzo dal trionfo al Tour de France.