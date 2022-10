Ciclismo

Il Lombardia 2022 - Il back to back di Pogacar, le ultime di Nibali e Valverde: gli highlights in 5'

CICLISMO - Tadej Pogacar si riconferma campione al Giro di Lombardia. Lo sloveno brucia in volata lo spagnolo Enric Mas, dopo aver attaccato ai -20 km dalla fine. Terzo posto per un grande Landa. Nulla da fare invece per Jonas Vingegaard e per le due leggende Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali. Higuita e Rodriguez completano la Top-5.

00:05:30, 36 minuti fa