Ciclismo

Kuurne-Bruxelles-Kuurne - Che rischio! Curva stretta, per fortuna nessuna caduta

KUURNE-BRUXELLES-KUURNE - Restano tanti corridori in gruppo e la strada si restringe, che rischio in curva con almeno una ventina di corridori che si salvano dalla possibilità di finire per terra.

00:00:13, 60 Visualizzazioni, un' ora fa