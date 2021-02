Ciclismo

Kuurne - Sonny Colbrelli: "Sfortunato per la caduta, ma ci riprovo in volata"

CICLISMO - Colbrelli sta bene e sarà regolarmente al via per la Kuurne-Bruxelles-Kuurne dopo essersi ritirato durante la Omloop a seguito di una caduta. Anzi, il corridore della Bahrain Victorious punta dritto alla volata finale con la speranza di ottenere un successo importante per cominciare al meglio la stagione 2021.

