Ciclismo

Ciclismo, La Roue Tourangelle - Prima vittoria dell'anno per Bouhanni: rivivi la volata con Coquard e Dujardin

La Roue Tourangelle - Dopo il 3° posto alla Brugge-De Panne, Bouhanni trova finalmente il primo successo nel 2022. Il corridore dell'Arkéa Samsic mette in fila Coquard, Dujardin e Boudat. Solo 6° Welten nonostante il grande lavoro di Jacopo Guarnieri: c'era grande voglia per i Groupama-FDJ visto che la corsa è sponsorizzata dalla Groupama, ma in volata ci sono stati altri più forti.

00:00:38, 8 minuti fa