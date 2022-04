Ciclismo

Liegi-Bastogne-Liegi - Dalla fiammata di Evenepoel, all'ultima di Valverde e Gilbert: il meglio in 5 minuti

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI - Ultima recita per Alejandro Valverde e Philippe Gilbert, ma tutti si sono dovuto inchinare ad un grande Remco Evenepoel che ha staccato tutti a 29 km dal traguardo. Prima Classica Monumento per il corridore belga che sul podio di Liegi è in compagnia di Quinten Hermans e Wout van Aert che regolano il gruppo nella volata per il piazzamento.

