Ciclismo

Ciclismo, Milano-Sanremo - Caleb Ewan: "Ok due volte 2°, ma posso vincere la Sanremo. Ne sono sicuro"

MILANO-SANREMO - Queste le parole di Caleb Ewan che, arrivato 2° alla Classicissima nel 2018 e nel 2021, crede ancora di poter vincere in Via Roma. L'atleta australiano spera di ritrovare il colpo di pedale giusto dopo il brutto infortunio al Tour dello scorso anno e di farlo proprio a Sanremo in una volata di gruppo. "Cipressa e Poggio? Sono migliorato nelle salite" ha aggiunto Ewan.

00:04:14, 26 minuti fa