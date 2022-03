Colpo di scena!L’olandese dell’Alpecin-Fenix, classe 1995, non corre su strada dall’ultima Parigi-Roubaix del 3 ottobre: poi aveva avuto problemi fisici soprattutto alla schiena , al punto da ridurre al minimo lo sforzo in sella (una sola apparizione durante la stagione di ciclocross). van der Poel avrebbe dovuto fare il suo rientro alla Settimana Coppi e Bartali dal 22 al 26 marzo, ma a causa di diversi forfait la squadra ha deciso di schierarlo al via pure sabato. Alla Sanremo è arrivato 13° nel 2020 e 5° nel 2021