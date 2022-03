Ciclismo

Ciclismo, Milano-Torino - Nibali: "Sono felice di essere rientrato, ci proviamo con Gazzoli e Felline"

MILANO-TORINO - È la corsa del rientro per Vincenzo Nibali che è rimasto fermo un mese e mezzo causa covid e tonsillite. Il corridore dell'Astana vuole testare le sue gambe in vista dei prossimi appuntamenti, ma non perde il contatto con l'oggi. Il siciliano, infatti, spiega subito quali sono gli obiettivi della squadra kazaka: ci si proverà con Gazzoli e Felline per cercare di vincere.

