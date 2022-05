Ciclismo

Gilbert si ritira, Evenepoel lo segue a ruota e manda a quel paese il cameramen!

Giornata no per il Belgio che dopo il ritiro di Philippe Gilbert vede anche quello di Remco Evenepoel che non può continuare dopo il gran lavoro per il suo compagno di Nazionale. Resta solo Van Avermaet per tentare l'assalto alla maglia iridata.

00:00:39, 29/09/2019 A 13:05