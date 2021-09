Ciclismo

Ciclismo, Mondiali Fiandre: Ennesima caduta: coinvolto l'azzurro Bonetto, costretto al ritiro

MONDIALI CICLISMO - Gara segnata dalle tante cadute, la prova in linea junior maschile. In una di queste rimane coinvolto anche l'italiano Bonetto, che non riesce a continuare.

00:01:14, 13 minuti fa