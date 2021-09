Ciclismo

Mondiale Ciclismo, da van Aert a Colbrelli, da van der Poel ad Alaphilippe: i 10 favoriti per la medaglia d'oro

MONDIALE CICLISMO - Colbrelli, Alaphilippe, Roglic, Pogacar, Evenepoel, van Aert, van der Poel, Valgren, Hischi e Pidcock: sono questi i 10 favoriti per il Mondiale in Belgio che andrà in onda domenica pomeriggio. Diretta integrale su Discovery+.

00:01:32, 2 ore fa