Ciclismo

Mondiali Australia - Risuona l'inno di Mameli a Wollongong: Vittoria Guazzini è campionessa del mondo U23 a crono

MONDIALI - Sul podio con Shirin van Anrooij e Ricarda Bauernfeind, la nostra Vittoria Guazzini sale sul gradino più alto con la sua maglia iridata per aver vinto il titolo iridato U23. Il tutto dopo aver fatto la prova élite femminile che assegnava però anche il titolo U23. E per poco la Guazzini non prendeva anche la medaglia, con il suo 4° posto a 11'' dalla Reusser che ha preso il bronzo.

00:02:20, 8 minuti fa