Ciclismo

Mondiali Wollongong Australia - Van Aert? Van der Poel? Per gli esperti di Eurosport vincerà Pogacar

MONDIALI - Prima delle gare, come al solito, gli esperti di Eurosport hanno detto la loro su chi vincerà la prova mondiale di Wollongong. Wout van Aert e Mathieu van der Poel sono i due grandi favoriti, ma per per noi c'è solo un nome: Tadej Pogacar.

00:01:59, 22 minuti fa