LIVE: Cholet - Cholet

NCh - FRA - 23 giugno 2022

Segui il NCh - FRA Cholet - Cholet tappa live con Eurosport. Cholet - Cholet comincia alle 14:50 il 23 giugno 2022.

Scopri le ultime notizie di ciclismo e trova NCh - FRA Risultati, Classifiche e percorsi. Al termine della Cholet - Cholet, assicurati di aver controllato il programma complete di tutte le tappe, gli aggiornamenti live per le tappe successive. Puoi anche trovare la lista dei Vincitori precedenti.

Segui i grandi campioni come Rui Costa, Mathieu van der Poel, Mark Cavendish, Filippo Ganna e gli altri campionissi che stanno dominando la stagione. Inoltre goditi lo spettacolo dei grandi team in azione, come Bora-Hansgrohe, Ineos Grenadiers e Cofidis tra gli altri.

Gli appassionati di ciclismo possono leggere tutte le ultime breaking news di NCh - FRA, le interviste, i commenti degli esperti, le repliche e gli highlights. Resta aggiornato su tutti gli eventi più important di questa stagione inclusi Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta di España.

Rendi Eurosport la tua fonte di riferimento per gli sport online, dal ciclismo al calcio, tennis, basket, snooker e altro ancora. Goditi gli aggiornamenti in tempo reale dalle più grandi competizioni sportive.