Nibali: "Sogno la maglia iridata, scandaloso il Campionato Italiano l'1 novembre"

Dal nostro partner OAsport.it

Aumenta la fiducia, sembra ormai sicura la ripartenza ad agosto per il mondo del ciclismo. Non si placano però le polemiche. Proseguono le varie ipotesi di spostamenti degli eventi, con i Campionati Italiani che, all’inizio previsti ad agosto, dovrebbero svolgersi tra il 31 ottobre (la cronometro) e 1 novembre (prova in linea). Alcuni hanno apprezzato questa iniziativa, altri assolutamente no.

Play Icon WATCH Giro Classic: la vittoria di Nibali alle Tre Cime di Lavaredo nel 2013, la maglia rosa è sua 00:02:56

Ciclismo Giro Rewind: una maglia rosa che sbuca dalla tormenta. Quando Nibali diventò uno dei più grandi 12/05/2020 A 15:00

A partire da Vincenzo Nibali, che si è espresso ai microfoni di Rai Sport:

Una cosa scandalosa. Poi stai due mesi con la maglia tricolore e basta? Non so quanto sia giusto o logico spostarli in quella data, ma ancora non è stato confermato niente. Credo che in corso ci saranno dei cambiamenti, lo spero

L’obiettivo, se tutto dovesse restare come previsto, potrebbero essere i Mondiali: “Indossare la maglia di campione del mondo è uno dei sogni sempre lì nel cassetto. Dopo aver vinto Grandi Giri e classiche, un pensiero alla maglia arcobaleno lo fai. Con Tokyo 2020 spostata al 2021, l’obiettivo si sposta sui Mondiali di Aigle-Martigny 2020“.

Play Icon WATCH Nibali: "Giro 2013? Un sogno che si è avverato. Non era facile, il livello era altissimo" 00:09:04

Sulle porte chiuse: “Il Giro ti permette di seguirlo anche sulla strada, a distanza. Partenze, arrivi o passaggi in montagna sono più problematici e se togli il pubblico da questi momenti il ciclismo ne soffre tanto, ma l’appassionato può viverlo anche dalla tv. Comunque il nostro pubblico è sempre stato pacato, buono, eccetto alcune situazioni, e penso che sia possibile una situazione con i tifosi a debita distanza e che rispettano tutte le regole”.

gianluca.bruno@oasport.it

Play Icon WATCH Grandi Giri, Monumento e classe: ecco perché Vincenzo Nibali è il simbolo del ciclismo italiano 00:02:20

Giro d'Italia Nibali: "Il Giro d'Italia è nella mia testa e mi manca, ma ora ho solo voglia di sentirmi libero" 09/05/2020 A 09:03