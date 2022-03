Saranno cinque nuovamente cinque i GPM da affrontare per il gruppo, anche se meno impegnativi di quelli incontrati oggi. Molto probabilmente gli uomini di classifica cercheranno di controllare la situazione in vista delle ultime due frazioni, offrendo di nuovo l’opportunità Ancora una tappa perfetta per i fuggitivi alla Parigi-Nizza 2022 . Quella che andrà in scena venerdì 11 marzo sarà la frazione più lunga di questa edizione della Corsa del Sole con i 213.6 chilometri che separano Courthezon da Aubagne e che porteranno i corridori ancora più verso sud., anche se meno impegnativi di quelli incontrati oggi. Molto probabilmente gli uomini di classifica cercheranno di controllare la situazione in vista delle ultime due frazioni, offrendo di nuovo l’opportunità ai fuggitivi di andarsi a giocare il successo di giornata

Ad

Percorso

Parigi-Nizza Martinez stuzzica Roglic, ma lo sloveno risponde: che bordate! 5 ORE FA

La prima asperità di giornata, il Col de Murs (10.4 km al 4.3%), potrà rappresentare il trampolino di lancio ideale per la fuga. Dopo la seguente discesa e un breve tratto in pianura si ricomincerà a salire verso il Col du Pointu, ascesa in cima alla quale si trova il primo traguardo volante di giornata, posto dopo 65.5 km. Seguono alcuni chilometri sostanzialmente pianeggianti prima di entrare nella fase decisiva.

La seconda metà di questa frazione proporrà subito l’ascesa del Col de Sambuc (3.5 km al 6%), immediatamente seguito dal Col des Portes (3.3 km al 5.1%). Dopo una ventina di chilometri ancora il Col de Pas de la Couelle (5.3 km al 4.2%) e quindi la discesa verso Auriol per poi risalire verso l’ultimo GPM di giornata, il Col de l’Espigoulier (10.8 km al 4.4%). Una ripida discesa porterà il gruppo agli ultimi 10 chilometri. Un breve strappo al 5% anticipa l’ultimo traguardo volante di giornata posto a Lascours, da cui mancheranno solamente 8600m alla linea d’arrivo posta a Aubagne.

McNulty apre e chiude un capolavoro! Rivivi l'arrivo in solitaria

Dove vedere la Parigi-Nizza in tv e streaming

La sesta tappa della Parigi-Nizza sarà trasmessa in DIRETTA su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Fabio Panchetti e Wladimir Belli. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Roglic è la nuova maglia gialla: "Tappa dura, contento del primato"

I favoriti

Simon Yates (Team BikeEchange-Jayco), Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Pierre Latour (Groupama-FDJ) o Primoz Roglic (Jumbo) prima delle salite del fine settimana. L’imprevedibilità della corsa potrebbe portare il gruppo a recuperare sui fuggitivi e a quel punto la tappa farebbe gola a tanti. Da non sottovalutare nemmeno Guillame Martin (Cofidis), Wout Poels (Bahrain). Che arrivi la fuga è molto probabile, ma mai dare per scontata una condotta offensiva da parte dei vari(Team BikeEchange-Jayco),(Bora-Hansgrohe),(Groupama-FDJ) o Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) volta a scomodare la leadership di(Jumbo) prima delle salite del fine settimana. L’imprevedibilità della corsa potrebbe portare il gruppo a recuperare sui fuggitivi e a quel punto la tappa farebbe gola a tanti. Da non sottovalutare nemmeno Bauke Mollema (Trek),(Cofidis), Brandon McNulty (UAE) e(Bahrain).

***** Primoz Roglic

**** Aleksandr Vlasov, Simon Yates

*** Guillame Martin, Bauke Mollema, Wout Poels

** Frank Bonnamour, Thomas De Gendt, Brandon McNulty, Jan Polanc, Georg Zimmermann

* Valentin Madouas, Gregor Muhlberger, Aurelien Paret-Peintre, Rein Taaramae, Alexis Vuillermoz

McNulty si sblocca nel World Tour: "Incredibile, sono emozionato"

Informazioni utili

-Orario di partenza: 10:40

-Orario d'arrivo: 15:45-16:17

-Lunghezza: 213.6 km

Roglic attaccato, lui risponde e prende la maglia! Vince McNulty: gli highlights

Parigi-Nizza Roglic è la nuova maglia gialla: "Tappa dura, contento del primato" 5 ORE FA