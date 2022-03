Le vittorie di Primoz Roglic e Wout van Aert, l’impero della Jumbo-Visma, la superiorità di Fabio Jakobsen, la prepotenza di Mads Pedersen, l’inventiva di Brandon McNulty, la fagianata di Mathieu Burgaudeau e la classe di Simon Yates: sono queste le otto perle che hanno caratterizzato la Parigi-Nizza 2022 dal 6 al 13 febbraio. Una corsa intrigante, ondulata, senza respiro, divertente e che ci ha lasciato cinque verità importanti. Sia per il momento attuale, che per il resto della stagione. Andiamo a scoprirle insieme.

Primoz Roglic Credit Foto Getty Images

Ad

Roglic e il complesso dell'ultima giornata

Parigi-Nizza Van Aert rassicura Roglic: "Ce l'abbiamo fatta" 13/03/2022 A 16:16

Col d’Eze. Simon Yates che danza sui pedali e Primoz Roglic è andato nel panico.L’ultima tappa e gli ultimi metri sono il suo incubo ricorrente. La sua ferita aperta. Alla Vuelta del 2020 lo stesso copione, alla Parigi-Nizza del 2021 due cadute (e lo scettro ceduto a Maxi Schachmann). Ieri pomeriggio in qualche modo si è salvato, ma parte del merito va diviso con Wout van Aert (che lo stesso Roglic ha definito "metà uomo, metà motore"). Per tutti lo sloveno di ghiaccio è un ciclista devastante, fortissimo, con una bacheca oltremodo vergognosa rispetto ai comuni mortali, ma il suo problema con l’ultima frazione - spesso e volentieri affrontata con la maglia di leader - è ancora un rebus irrisolvibile. Riuscirà a trovare il bandolo della matassa? Questo non lo sappiamo, ma di una cosa oramai siamo certi: con Roglic sicuramente non ti annoi (ma non credo che lui, inteso come Primoz, la pensi come noi). Partiamo dalla fine. Partiamo dalSimon Yates che danza sui pedali e Primoz Roglic che arranca trainato da Wout van Aert. Una portata amara che abbiamo già assaggiato negli ultimi anni. Una tavola apparecchiata sempre nello stesso modo. Da quando Tadej Pogacar è stato capace di ribaltare il Tour de France 2020 con quella scalata clamorosa alla Planches des Belles Filles,La sua ferita aperta. Alla Vuelta del 2020 lo stesso copione, alla Parigi-Nizza del 2021 due cadute (e lo scettro ceduto a Maxi Schachmann). Ieri pomeriggio in qualche modo si è salvato, ma parte del merito va diviso con Wout van Aert (che lo stesso Roglic ha definito "metà uomo, metà motore"). Per tutti lo sloveno di ghiaccio è un ciclista devastante, fortissimo, con una bacheca oltremodo vergognosa rispetto ai comuni mortali, ma il suo problema con l’ultima frazione - spesso e volentieri affrontata con la maglia di leader - è ancora un rebus irrisolvibile. Riuscirà a trovare il bandolo della matassa? Questo non lo sappiamo, ma di una cosa oramai siamo certi:(ma non credo che lui, inteso come Primoz, la pensi come noi).

Roglic ci scherza su: "Senza un po' di dramma non vinco"

Completezza allo stato puro: van Aert e la Jumbo-Visma

Durante la Parigi-Nizza 2022, Wout van Aert è stato proprio quel tweet: poche parole, ma all’interno una marea di significati. Il belga è stato capace con lui in gara, è sempre festa. Più in generale, il nativo di Herentals, ancora una volta, si è manifestato come (forse) il ciclista più completo del mondo. Forte negli sprint, carrarmato in salita, devastante a crono: Wout ha tutto, come d’altronde la sua squadra. La Jumbo-Visma ha vinto 3 tappe su 8 con due triplette (e su tre terreni diversi), dimostrando ancora una volta la propria completezza e versatilità. In ottica Tour de France, che poi è il grande obiettivo di Roglic e del team, questi ragazzi promettono benissimo. Ma ve lo immaginate un trenino per le salite con Dennis, Kuss, Vingegaard, Kruijswijk e van Aert? Allucinante. Su Twitter, quando si vuole enfatizzare qualcosa che lascia a bocca aperta, si usa questa forma: "that’s it, that’s the tweet". Come a dire: ci basta il gesto, non serve aggiungere altro.Il belga è stato capace di vincere cronometro , ha "salvato" il primato di Roglic sul Col d’Eze, ha concesso (insieme allo stesso Roglic) la vittoria a Laporte nella prima giornata e ha racimolato una serie di piazzamenti spaventosa. È proprio il caso di dirlo:Più in generale, il nativo di Herentals, ancora una volta, si è manifestato come (forse)Forte negli sprint, carrarmato in salita, devastante a crono: Wout ha tutto, come d’altronde la sua squadra. La Jumbo-Visma ha vinto 3 tappe su 8 con(e su tre terreni diversi), dimostrando ancora una volta la propria completezza e versatilità. In ottica Tour de France, che poi è il grande obiettivo di Roglic e del team, questi ragazzi promettono benissimo. Ma ve lo immaginate un trenino per le salite conAllucinante.

"1, 2, 3 stella"! Jumbo da paura, Van Aert vince la crono

Yates e McNulty, la classe al potere

Simon Yates e Brandon McNulty li troviamo subito a pagina 6, dopo le celebrazioni di rito. Il britannico e l’americano hanno brillato di luce propria durante gli 8 giorni in Francia, illuminando le strade con la loro classe. Il primo, capitano della Bike-Exchange, ha chiuso a soli 29" dal primo posto, ha fatto vedere una condizione invidiabile (ambire a vincere un grande Giro (quelli con la G maiuscola). L’altro, invece, texano della UAE-Team Emirates, ha chiuso al 12° posto (nonostante la caduta), ha conquistato la terza vittoria stagionale e la prima in assoluto nel World Tour. , ma più delle lacrime ci ha fatto spavento la sua imprevedibilità. Nella quinta tappa, è partito a 40km dal traguardo e ha vinto in solitaria, come piace fare al suo capitano, Tadej Pogacar. Se riesce a pennellare la condizione e a limare i difetti, può far male a tutti. Due volti. Due facce. Due sorrisi. Se Primoz Roglic e la Jumbo-Visma si sono presi la copertina patinata della Parigi-Nizza 2022,li troviamo subito a pagina 6, dopo le celebrazioni di rito. Il britannico e l’americano hanno brillato di luce propria durante gli 8 giorni in Francia, illuminando le strade con la loro classe. Il primo, capitano della Bike-Exchange, ha chiuso a soli, ha fatto vedere una condizione invidiabile ( con una cronometro pazzesca ) ed è stato l’unico essere umano in grado di staccare quella bestia di Primoz Roglic in salita . Se queste sono le premesse - e le solite nubi (leggi crisi) che ne hanno pregiudicato la carriera rimangono lontane - il nativo di Bury può veramenteL’altro, invece, texano della UAE-Team Emirates, ha chiuso al 12° posto (nonostante la caduta), ha conquistato Poi si è anche commosso , ma più delle lacrime ci ha fatto spavento la sua imprevedibilità. Nella quinta tappa, è partito a 40km dal traguardo e ha vinto in solitaria, come piace fare al suo capitano, Tadej Pogacar. Se riesce a pennellare la condizione e a limare i difetti, può far male a tutti.

Roglic attaccato, lui risponde e prende la maglia! Vince McNulty: gli highlights

Jakobsen-Pedersen: velocità lontano da Sanremo

Fabio Jakobsen e Mads Pedersen hanno comunque trovato lo spazio per alzare la voce. Il primo, olandesone della Quick-Step, ha scherzato (letteralmente scherzato) tutti nella seconda tappa (swattato con prepotenza il giorno successivo, Milano-Sanremo del 19 marzo, ma in realtà abbiamo scoperto che nessuno dei due sarà convocato. Sinceramente, ci sembra uno spreco, perché la condizione che stanno attraversando è di primissimo livello. Jakobsen, per esempio, ha già vinto sei volte quest’anno, e in caso di arrivo in volata sarebbe l’unico in grado di battersela alla pari con Caleb Ewan. Il danese, invece, ha dimostrato di avere una gamba imperiale, e la sensazione è che la coppia con Stuyven possa far esplodere ogni corsa. Vabbè, peccato, ci dispiacerà non vederli, con la speranza che Quick-Step e Trek non debbano mangiarsi le mani. La Parigi-Nizza 2022 non è stata esattamente la corsa perfetta per i velocisti. Tra Côte segnalate, altre non segnalate, cadute, tappe ondulate e attacchi forsennati ( cfr. Burgaudeau ), lo spazio per le ruote veloci era veramente ridotto all’osso. Nonostante questo, però,hanno comunque trovato lo spazio per alzare la voce. Il primo, olandesone della Quick-Step, ha scherzato (letteralmente scherzato) tutti nella seconda tappa ( quella dei ventagli ), mentre il campione del mondo 2019 hacon prepotenza il giorno successivo, a Dun-Le-Palestel. Entrambi, pensavamo, con vista sulladel 19 marzo, ma in realtà abbiamo scoperto cheSinceramente, ci sembra uno spreco, perché la condizione che stanno attraversando è di primissimo livello. Jakobsen, per esempio, ha già vinto, e in caso di arrivo in volata sarebbe l’unico in grado di battersela alla pari con Caleb Ewan. Il danese, invece, ha dimostrato di avere una gamba imperiale, e la sensazione è chepossa far esplodere ogni corsa. Vabbè, peccato, ci dispiacerà non vederli, con la speranza che Quick-Step e Trek non debbano mangiarsi le mani.

Jakobsen padrone delle volate, van Aert secondo: rivivi lo sprint

Dani Martinez è il nuovo nome in casa Ineos

Dani Felipe Martinez, la mente di tutti corre al Giro d’Italia 2021. Più precisamente alla tappa con arrivo a Sega di Ala, in cui il colombiano tenacia, che corre a denti stretti, con quella voglia di non mollare mai: caratteristiche che si sono riviste anche alla Corsa del Sole 2022, dove l’ex Education-First ha chiuso al terzo posto. In casa Ineos, dopo il brutale infortunio occorso a E se fosse proprio Dani l’uomo giusto per rimpiazzare Eganito al Tour? Tenace in salita, scattista quando serve, efficacie a cronometro: il colombiano ha tutto. Ovviamente per la vittoria finale sarebbe molto complicato (Roglic e Pogacar sono superiori), ma l’ipotesi podio è tutt’altro che peregrina. Non appena salta fuori il nome di, la mente di tutti corre al Giro d’Italia 2021. Più precisamente alla tappa con arrivo a Sega di Ala, in cui il colombiano si girò verso il connazionale Bernal e gli fece forza prima con il pugno chiuso e poi a voce. Sicuramente, quell’istantanea è entrata nella storia della corsa rosa, ma allo stesso tempo è stata anche il manifesto sportivo del classe 1996 di Soacha. Un ragazzo di, che corre, con quella: caratteristiche che si sono riviste anche alla Corsa del Sole 2022, dove l’ex Education-First ha chiuso al terzo posto. In casa Ineos, dopo il brutale infortunio occorso a Bernal , stanno facendo due conti.Tenace in salita, scattista quando serve, efficacie a cronometro:Ovviamente per la vittoria finale sarebbe molto complicato (Roglic e Pogacar sono superiori), ma l’ipotesi podio è tutt’altro che peregrina.

Daniel Martinez sfida Roglic ai -49 km: lo sloveno lo blocca con van Aert

La classifica generale

CICLISTA TEMPO P. Roglic (Jumbo-Visma) 29h19'15" S. Yates (Bike-Exchange) +29" D. Martinez (Ineos) +2'37" A. Yates (Ineos) +3'29" N. Quintana (Arkea) +3'43" J. Haig (Bahrain) +3'51" I. Izaguirre (Cofidis) +4'52" J.Almeida (UAE) +5'43" G. Martin (Cofidis) +5'48" A. Paret Peintre (AG2R) +6'32"

Yates chiude in bellezza, Roglic è il nuovo campione: gli Highlights

Parigi-Nizza Yates spaventa Roglic e vince in solitaria a Nizza: rivivi l'arrivo 13/03/2022 A 16:09