Ciclismo

Ciclismo, Parigi-Nizza - Roglic attaccato, lui risponde e prende la maglia! Vince McNulty: gli highlights

PARIGI-NIZZA - Tappa tutt'altro che interlocutoria quella con arrivo a Saint-Sauveur-de-Montagut. McNulty prende la fuga giusta e va a vincere in solitaria (tre successi in questo 2021), mentre dietro un po' tutti provano a testare le gambe di Roglic. Lo sloveno resta senza compagni di squadra, van Aert compreso, ma non lascia partire nessuno e si prende la maglia di leader.

00:04:12, un' ora fa