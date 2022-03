Ciclismo

Ciclismo, Parigi-Nizza - Roglic e van Aert lanciano l'attacco di squadra: vince Laporte, gli highlights

PARIGI-NIZZA - Altro che tappa per velocisti. Lo strappo nel finale, un GPM di 3a categoria, diventa una rampa di lancio per Roglic e van Aert che si portano dietro Laporte. Alla fine sarà un arrivo in parata per gli uomini della Jumbo Visma: tutti gli altri arrivano a 22'' di ritardo.

00:04:45, un' ora fa