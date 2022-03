Ciclismo

Il terzetto Jumbo Visma saluta tutti: il momento dell'attacco decisivo di Laporte, van Aert e Roglic

La prima tappa della Parigi-Nizza 2022 si trasforma in un trionfo per la Jumbo Visma, che porta Christophe Laporte, Primoz Roglic e Wout van Aert all'arrivo in solitaria sul traguardo di Mantes-la-Ville. Questo è il momento dell'attacco decisivo dei "calabroni", sulla salita posta a circa sei chilometri dall'arrivo.

00:01:50, 26 minuti fa