Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, cronometro quarta tappa - Jumbo-Visma fuori categoria, Wout Van Aert festeggia: gli Highlights

PARIGI-NIZZA - Altra tappa della Parigi-Nizza in archivio, altra prova dominante da parte della Jumbo-Visma. Dopo la tripletta pazzesca della prima giornata, oggi ne arriva un’altra, forse meno clamorosa perché arriva in una cronometro, ma non per questo di minor valore. Wout Van Aert fa tappa e maglia davanti a Primoz Roglic e Rohan Dennis, togliendo la leadership al compagno Christophe Laporte.

00:03:12, un' ora fa