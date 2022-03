Ciclismo

Parigi-Nizza 2022, Fabio Jakobsen: "Vincere così è ancora più speciale, puntavo a questa giornata"

PARIGI-NIZZA - Il corridore olandese non nasconde la sua soddisfazione: "Vincere dopo una giornata del genere è ancora più speciale. I primi due giorni della Parigi-Nizza sono sempre così, volate e ventagli. Ieri per me la tappa era troppo impegnativa, eravamo più focalizzati sulla tappa di oggi e siamo riusciti ad essere in quattro negli ultimi metri".

00:02:07, 34 minuti fa